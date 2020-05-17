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В ВОЗ заявили о вреде одного из способов борьбы с COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Назван вред одного из способов борьбы с COVID-19
Фото: globallookpress.com
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о вреде одного из способов борьбы с коронавирусом — распылении дезинфицирующих средств. Об этом пишет CNN.
Как рассказали в ВОЗ, распыление дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении может быть опасным. Такой метод борьбы с коронавирусом может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.
«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — заявили в организации.
Кроме того, в ВОЗ не рекомендуют распылять дезинфицирующие средства на улицах. Из-за смешения с пылью и грязью они не действуют.
Ранее "Рамблер" сообщал, что оценен риск заразиться коронавирусом в магазине.
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Коронавирус , ВОЗ , CNN
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