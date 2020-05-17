Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал, каковы шансы получить коронавирус через товары в магазине. Об этом пишет издание Ura.ru.

Специалист объясняет, что через продукты и другие товары в магазине заразиться вирусом сложнее, чем через контакт с посетителями и кассирами. По мнению Зуева, чтобы обезопасить себя "достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома".

Тем не менее эксперт напомнил, что товары без упаковки, например овощи и фрукты, нужно обязательно мыть, желательно с мылом. Кроме того, Зуев напомнил, что все эти действия стоит выполнять и в любое другое время, а не только при угрозе распространения коронавируса.