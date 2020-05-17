В России родился ребенок с коронавирусом 

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В одном из российских регионов родился ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Случай был зафиксирован в Северной Осетии. Как отметили в минздраве республики, беременная женщина заразилась COVID-19 еще до родов.

Известно, что на данный момент россиянка с новорожденным находятся дома под наблюдением медиков.

Согласно последним данным, в Северной Осетии зарегистрировано 2165 случаев коронавируса. Жертвами стали 15 человек. Во всей России за все время распространения COVID-19 зарегистрировали 281 752 случая. Выздоровели 67 373 пациента.