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В России родился ребенок с коронавирусом 

Анастасия Иванова 30 минут назад
В России родился ребенок с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
В одном из российских регионов родился ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Случай был зафиксирован в Северной Осетии. Как отметили в минздраве республики, беременная женщина заразилась COVID-19 еще до родов.
Известно, что на данный момент россиянка с новорожденным находятся дома под наблюдением медиков.
Согласно последним данным, в Северной Осетии зарегистрировано 2165 случаев коронавируса. Жертвами стали 15 человек. Во всей России за все время распространения COVID-19 зарегистрировали 281 752 случая. Выздоровели 67 373 пациента.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлены новые случаи коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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