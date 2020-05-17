В России выявлены новые случаи коронавируса 

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из общего числа пациентов 42,4% не имели клинических симптомов. Излечились от болезни 4207 человек, умерли — 94.
По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:
- Москва — 3855
- Московская область — 907
- Санкт-Петербург — 451
- Нижегородская область — 281
- Свердловская область — 160
- Саратовская область — 121
- Ханты-Мансийский АО — 118
- Ростовская область — 115
- Красноярский край — 114
- Ульяновская область — 101
- Брянская область — 98
- Ставропольский край — 98
- Республика Башкортостан — 98
- Челябинская область — 98
- Калужская область — 97
- Тульская область — 97
- Ярославская область — 97
- Чувашская Республика — 97
- Краснодарский край — 95
- Республика Дагестан — 91
- Ямало-Ненецкий АО — 91
- Рязанская область — 86
- Республика Татарстан — 84
- Тамбовская область — 83
- Владимирская область — 81
- Курская область — 81
- Республика Северная Осетия — 74
- Белгородская область — 73
- Приморский край — 71
- Новосибирская область — 70
- Ленинградская область — 69
- Кабардино-Балкарская Республика — 69
- Орловская область — 68
- Волгоградская область — 65
- Самарская область — 65
- Пензенская область — 60
- Омская область — 58
- Республика Марий Эл — 54
- Ивановская область — 53
- Липецкая область — 53
- Республика Адыгея — 51
- Пермский край — 51
- Архангельская область — 50
- Хабаровский край — 47
- Астраханская область — 45
- Смоленская область — 44
- Республика Саха (Якутия) — 43
- Алтайский край — 40
- Воронежская область — 38
- Республика Калмыкия — 38
- Республика Ингушетия — 37
- Калининградская область — 36
- Оренбургская область — 35
- Кировская область — 34
- Вологодская область — 33
- Новгородская область — 33
- Тюменская область — 33
- Республика Мордовия — 28
- Республика Бурятия — 27
- Иркутская область — 27
- Тверская область — 26
- Чеченская Республика — 25
- Забайкальский край — 24
- Республика Хакасия — 23
- Республика Коми — 20
- Томская область — 20
- Псковская область — 19
- Карачаево-Черкесская Республика — 19
- Костромская область — 17
- Республика Тыва — 17
- Камчатский край — 16
- Удмуртская Республика — 14
- Кемеровская область — 14
- Республика Крым — 14
- Республика Карелия — 13
- Магаданская область — 12
- Мурманская область — 10
- Амурская область — 10
- Чукотский АО — 9
- Республика Алтай — 6
- Еврейская АО — 5
- Севастополь — 3
- Ненецкий АО — 2
- Курганская область — 2
- Сахалинская область — 2
За все время в России зарегистрировано 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 2631, выздоровели 67 373 человека.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван самый тяжелый симптом коронавируса.