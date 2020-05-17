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В России выявлены новые случаи коронавируса 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
В России выявлены новые случаи коронавируса
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки в России зафиксировано 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из общего числа пациентов 42,4% не имели клинических симптомов. Излечились от болезни 4207 человек, умерли — 94.
По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:
  • Москва — 3855
  • Московская область — 907
  • Санкт-Петербург — 451
  • Нижегородская область — 281
  • Свердловская область — 160
  • Саратовская область — 121
  • Ханты-Мансийский АО — 118
  • Ростовская область — 115
  • Красноярский край — 114
  • Ульяновская область — 101
  • Брянская область — 98
  • Ставропольский край — 98
  • Республика Башкортостан — 98
  • Челябинская область — 98
  • Калужская область — 97
  • Тульская область — 97
  • Ярославская область — 97
  • Чувашская Республика — 97
  • Краснодарский край — 95
  • Республика Дагестан — 91
  • Ямало-Ненецкий АО — 91
  • Рязанская область — 86
  • Республика Татарстан — 84
  • Тамбовская область — 83
  • Владимирская область — 81
  • Курская область — 81
  • Республика Северная Осетия — 74
  • Белгородская область — 73
  • Приморский край — 71
  • Новосибирская область — 70
  • Ленинградская область — 69
  • Кабардино-Балкарская Республика — 69
  • Орловская область — 68
  • Волгоградская область — 65
  • Самарская область — 65
  • Пензенская область — 60
  • Омская область — 58
  • Республика Марий Эл — 54
  • Ивановская область — 53
  • Липецкая область — 53
  • Республика Адыгея — 51
  • Пермский край — 51
  • Архангельская область — 50
  • Хабаровский край — 47
  • Астраханская область — 45
  • Смоленская область — 44
  • Республика Саха (Якутия) — 43
  • Алтайский край — 40
  • Воронежская область — 38
  • Республика Калмыкия — 38
  • Республика Ингушетия — 37
  • Калининградская область — 36
  • Оренбургская область — 35
  • Кировская область — 34
  • Вологодская область — 33
  • Новгородская область — 33
  • Тюменская область — 33
  • Республика Мордовия — 28
  • Республика Бурятия — 27
  • Иркутская область — 27
  • Тверская область — 26
  • Чеченская Республика — 25
  • Забайкальский край — 24
  • Республика Хакасия — 23
  • Республика Коми — 20
  • Томская область — 20
  • Псковская область — 19
  • Карачаево-Черкесская Республика — 19
  • Костромская область — 17
  • Республика Тыва — 17
  • Камчатский край — 16
  • Удмуртская Республика — 14
  • Кемеровская область — 14
  • Республика Крым — 14
  • Республика Карелия — 13
  • Магаданская область — 12
  • Мурманская область — 10
  • Амурская область — 10
  • Чукотский АО — 9
  • Республика Алтай — 6
  • Еврейская АО — 5
  • Севастополь — 3
  • Ненецкий АО — 2
  • Курганская область — 2
  • Сахалинская область — 2
За все время в России зарегистрировано 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 2631, выздоровели 67 373 человека.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван самый тяжелый симптом коронавируса.
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