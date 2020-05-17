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Мясников назвал единственную эффективную меру против коронавируса 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Мясников назвал единственную меру защиты от вируса
Фото: Кадр из передачи
Известный российский врач Александр Мяников в своем телеграм-канале рассказал о средствах индивидуальной защиты от коронавируса и оценил их эффективность.
По мнению специалиста, единственным эффективным способом избежать заражения является соблюдение социальной дистанции. Доктор Мясников предупредил:
"Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию— никакие маски вам не помогут и не защитят!"
Маски, как считает Мясников, призваны защищать других людей в том случае, если заболевание у человека протекает бессимптомно и он сам не знает о том, что опасен. "Все должны носить маски, чтобы по возможности предохранить других", — объясняет доктор.
"Не надейтесь на маски (но носите их обязательно!), а старайтесь соблюдать социальную дистанцию, не надо жаться друг к другу, всё, эти времена прошли!", — призывает Мясников.
Также доктор рассказал, что задача перчаток — предохранять кожу рук от действия антисептика. Если не менять и не дезинфицировать перчатки, то они сами станут источником самых разных инфекций.
Ранее "Рамблер" писал о том, что вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом в магазине.
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Коронавирус
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