Выяснилось, для каких детей COVID-19 особо опасен 

Роспотребнадзоре отметили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции у детей наблюдается крайне редко.

Однако есть и группа риска, у которой COVID-19 может протекать особенно тяжело. В эту группу, по мнению руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, входят те, у кого имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другие хронические патологии

Из симптомов у детей выделяют невысокую температуру, потерю обоняния, першение в горле и диарею.