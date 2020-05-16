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Выяснилось, для каких детей COVID-19 особо опасен 

Диана Товсепова 59 минут назад
Выяснилось, для каких детей COVID-19 особо опасен
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре отметили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции у детей наблюдается крайне редко.
Однако есть и группа риска, у которой COVID-19 может протекать особенно тяжело. В эту группу, по мнению руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, входят те, у кого имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другие хронические патологии
Из симптомов у детей выделяют невысокую температуру, потерю обоняния, першение в горле и диарею.
Ранее "Рамблер" сообщал о напитках, которые укрепят легкие в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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