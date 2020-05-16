В РФ назвали неожиданный симптом COVID-19 у детей 

Все новости на карте

Роспотребнадзоре назвали неожиданный детский симптом, который может говорить о заражении коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в ведомстве, одним из главных общим симптомов, проявляющимся почти у всех детей с выявленным COVID-19 является диарея.

"Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто", — отметила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Кроме того, у детей может наблюдаться першение в горле, невысокая температура, а также временная потеря обоняния.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что у детей тяжелое течение болезни наблюдается крайне редко.