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В РФ назвали неожиданный симптом COVID-19 у детей 

Диана Товсепова 1 час назад
В РФ назвали неожиданный симптом COVID-19 у детей
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре назвали неожиданный детский симптом, который может говорить о заражении коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в ведомстве, одним из главных общим симптомов, проявляющимся почти у всех детей с выявленным COVID-19 является диарея.
"Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто", — отметила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Кроме того, у детей может наблюдаться першение в горле, невысокая температура, а также временная потеря обоняния.
При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что у детей тяжелое течение болезни наблюдается крайне редко.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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