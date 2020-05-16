Комаровский назвал десерт, укрепляющий иммунитет

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Популярный врач Евгений Комаровский рассказал о неожиданном эффекте от популярного лакомства, которое наоборот многие считают опасным.

Так, по мнению доктора Комаровского, на укрепление иммунитета положительно влияет регулярное употребление мороженого.

Как объяснил Комаровский, холод, воздействуя на миндалины, способствует общему укреплению состояния полости рта. Поэтому именно мороженное может помочь укрепит иммунитет.

"Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины — это очень круто", — пояснил доктор Комаровский.

При этом врач добавил, что регулярно употреблять мороженое можно только при здоровом питании, наличии физических нагрузок и отсутствия лишнего веса.