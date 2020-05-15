Комаровский назвал условие завершения пандемии

Врач Евгений Комаровский назвал условие, при котором пандемия коронавируса завершится. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
По словам медика, распространение коронавируса остановится, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет.
"Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше", — написал Комаровский.
Врач отметил, что рано или поздно у большинства людей вырабатывается иммунитет к любому вирусу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Комаровский рассказал о связи иммунитета и мороженого.