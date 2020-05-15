Выявлен новый очаг коронавируса в организме 

Все новости на карте

Китайские ученые заявили, что коронавирус может быть локализован в кишечнике и распространяться с помощью отходов жизнедеятельности. Научная работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Ученые выяснили, что клетки кишечника могут заражаться коронавирусом и быть очагом распространения COVID-19 в организме человека.

Специалисты вырастили искусственный аналог кишечника летучих мышей и человека и провели анализ кала. Оказалось, что частицы вируса могут сохраняться в отходах жизнедеятельности и распространяться от летучей мыши к человеку и наоборот.

Этот факт объясняет, почему у некоторых пациентов болезнь сопровождается кишечными расстройствами.

Кроме того, китайские ученые отметили, что кишечник подковоносых летучих мышей является стойким резервуаром для хранения коронавируса. Через выделения животных возможно распространение провоцирующих заболевания вирусов.