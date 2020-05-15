Выявлен новый очаг коронавируса в организме 

Китайские ученые заявили, что коронавирус может быть локализован в кишечнике и распространяться с помощью отходов жизнедеятельности. Научная работа опубликована в журнале Nature Medicine.
Ученые выяснили, что клетки кишечника могут заражаться коронавирусом и быть очагом распространения COVID-19 в организме человека.
Специалисты вырастили искусственный аналог кишечника летучих мышей и человека и провели анализ кала. Оказалось, что частицы вируса могут сохраняться в отходах жизнедеятельности и распространяться от летучей мыши к человеку и наоборот.
Этот факт объясняет, почему у некоторых пациентов болезнь сопровождается кишечными расстройствами.
Кроме того, китайские ученые отметили, что кишечник подковоносых летучих мышей является стойким резервуаром для хранения коронавируса. Через выделения животных возможно распространение провоцирующих заболевания вирусов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван средний инкубационный период коронавируса.