Ученые спрогнозируют тяжесть COVID-19 по рентгену

Ученые начали прогнозировать тяжесть COVID-19 по рентгеновскому снимку.

Как выяснилось, рентгенография грудной клетки, проведенная у взрослых и детей среднего возраста с подтвержденным коронавирусом, помогает врачам выяснить, кто из пациентов более подвержен рискам серьезного течения заболевания и интубации:

"Мы демонстрируем, насколько ценными могут быть рентгеновские снимки во время этой пандемии, поскольку путем оценки заболевания по частям легких мы можем предсказать результаты, которые потенциально могут помочь надлежащим образом распределить ресурсы и ускорить лечение в самых тяжелых случаях",

— отметил один из авторов исследования Даниэль Тусси.

Для этого ученые разработали специальную систему подсчета очков, подразумевающую визуальное разделение легких с оценкой степени тяжести COVID-19. После оценки по балльной шкале следует этап сопоставления с тем, что на самом деле происходило с пациентами по мере прогрессирования болезни.