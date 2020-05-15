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Ученые начали прогнозировать тяжесть COVID-19 по рентгеновскому снимку 

Мира Маркина 1 час назад
Ученые спрогнозируют тяжесть COVID-19 по рентгену
Фото: depositphotos.com
Ученые начали прогнозировать тяжесть COVID-19 по рентгеновскому снимку.
Как выяснилось, рентгенография грудной клетки, проведенная у взрослых и детей среднего возраста с подтвержденным коронавирусом, помогает врачам выяснить, кто из пациентов более подвержен рискам серьезного течения заболевания и интубации:
"Мы демонстрируем, насколько ценными могут быть рентгеновские снимки во время этой пандемии, поскольку путем оценки заболевания по частям легких мы можем предсказать результаты, которые потенциально могут помочь надлежащим образом распределить ресурсы и ускорить лечение в самых тяжелых случаях",
— отметил один из авторов исследования Даниэль Тусси.
Для этого ученые разработали специальную систему подсчета очков, подразумевающую визуальное разделение легких с оценкой степени тяжести COVID-19. После оценки по балльной шкале следует этап сопоставления с тем, что на самом деле происходило с пациентами по мере прогрессирования болезни.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор оценил вероятность заражения коронавирусом от переболевшего.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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