Оценен шанс заражения COVID-19 от переболевшего

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После клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни остается вероятность того, что переболевший COVID-19 может заразить здорового человека. Об этом сообщает Telegram-канал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Роспотребнадзор

Согласно отчету ведомства со ссылкой на исследование китайских ученых, коронавирус может оставаться в организме после выздоровления еще 14 дней.