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Роспотребнадзор оценил вероятность заражения коронавирусом от переболевшего 

Мария Сергеева 3 часа назад
Оценен шанс заражения COVID-19 от переболевшего
Фото: depositphotos.com
После клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни остается вероятность того, что переболевший COVID-19 может заразить здорового человека. Об этом сообщает Telegram-канал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Согласно отчету ведомства со ссылкой на исследование китайских ученых, коронавирус может оставаться в организме после выздоровления еще 14 дней.
"Однако вероятность того, что пациент на этом постсимптомном этапе инфицирует других, невелика, особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил" — говорится в сообщении.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые описали сценарий «тихого» распространения COVID-19.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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