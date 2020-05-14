Оценен шанс заражения COVID-19 от переболевшего

После клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни остается вероятность того, что переболевший COVID-19 может заразить здорового человека. Об этом сообщает Telegram-канал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Согласно отчету ведомства со ссылкой на исследование китайских ученых, коронавирус может оставаться в организме после выздоровления еще 14 дней.
"Однако вероятность того, что пациент на этом постсимптомном этапе инфицирует других, невелика, особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил" — говорится в сообщении.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые описали сценарий «тихого» распространения COVID-19.