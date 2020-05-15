Врачи ошиблись в оценке эпидемии COVID-19

Врачи были уверены, что эпидемия COVID-19 будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов:

"Угрозу распространения этой инфекции мы сравнивали с двумя эпидемиями 2003 года и 2013 года — SARS и MERS, которые благополучно закончились… их распространение довольно быстро прекратилось. Мы думали, что будет такое же распространение. И было ожидание того, что и эта эпидемия закончится так же".

Сапронов также добавил, что рост заболеваемости в Китае и тот факт, что китайские медики остановили эпидемию в своей стране довольно быстро, дало определенный задел в понимании того, что Россия также быстро справится с инфекцией. Но возникли проблемы из-за того, что россияне отнеслись к пандемии несерьезно:

"Однако люди недостаточно серьезно восприняли меры, которые предлагались властями, и не соблюдали карантин, дистанцирование".

Инфекционист также сообщил, что раньше конца 2020 года вакцина против COVID-19 не появится: