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Врачи были уверены, что COVID-19 пройдет так же быстро, как предыдущие эпидемии 

Мира Маркина 1 час назад
Врачи ошиблись в оценке эпидемии COVID-19
Фото: РИА Новости
Врачи были уверены, что эпидемия COVID-19 будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов:
"Угрозу распространения этой инфекции мы сравнивали с двумя эпидемиями 2003 года и 2013 года — SARS и MERS, которые благополучно закончились… их распространение довольно быстро прекратилось. Мы думали, что будет такое же распространение. И было ожидание того, что и эта эпидемия закончится так же".
Сапронов также добавил, что рост заболеваемости в Китае и тот факт, что китайские медики остановили эпидемию в своей стране довольно быстро, дало определенный задел в понимании того, что Россия также быстро справится с инфекцией. Но возникли проблемы из-за того, что россияне отнеслись к пандемии несерьезно:
"Однако люди недостаточно серьезно восприняли меры, которые предлагались властями, и не соблюдали карантин, дистанцирование".
Инфекционист также сообщил, что раньше конца 2020 года вакцина против COVID-19 не появится:
"Мы очень надеемся на вакцину, но ее сделать довольно сложно, поэтому ожидаем ее в конце этого года, начале следующего. Не раньше".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса.
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Коронавирус , РИА Новости
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