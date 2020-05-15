В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом.
Инцидент произошел в Бурятии: местная жительница повторно заразилась COVID-19, ее госпитализировали. Об этом сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
Медик рассказала, что пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие коронавирусной инфекции:
«Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была».
Это первый случай повторного заражения COVID-19 в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Алена Попова сообщала, что в стране нет дважды заразившихся.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как кожа реагирует на коронавирус.