Все новости на карте

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом.

Инцидент произошел в Бурятии: местная жительница повторно заразилась COVID-19, ее госпитализировали. Об этом сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Медик рассказала, что пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие коронавирусной инфекции:

«Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была».