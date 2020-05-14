Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, как кожа реагирует на коронавирус 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, как именно может реагировать кожа на коронавирус. Испанские дерматологи выяснили, что может происходить с кожей на фоне инфекции. Об этом сообщает издание Focus.
В исследовании приняли участие 300 пациентов. У 19% из них кожные изменения были похожи на обморожение. Такой симптом зачастую встречался именно у тех, у кого заболевание протекало в легкой форме. Реакция кожи проходила самостоятельно через 12-20 дней.
У 9% пациентов с положительным тестом на коронавирус на теле появлялись высыпания, похожие на проявления ветрянки. Этот симптом наиболее часто связывали со средней тяжестью болезни.
У 19% были обнаружены высыпания, которые зудили и шелушились. Такое наиболее часто проявлялось у пациентов с тяжелым течением инфекции.
Одним из самых опасных симптомов ученые называют некроз. Он проявлялся на пальцах рук и ног, а также на лице — вокруг носа, на подбородке и на ушах.
Ранее "Рамблер" писал, что названо уникальное свойство коронавируса.
Комментарии 1
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин
Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Скачок каких заболеваний произойдет после пандемии
Скачок каких заболеваний произойдет после пандемии
«Убийцы в белых халатах»
«Убийцы в белых халатах»
Врачей попросили реже использовать средства защиты
Врачей попросили реже использовать средства защиты
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
100-летняя россиянка победила коронавирус
02:39
100-летняя россиянка победила коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда защитная маска теряет эффективность
01:15
Когда защитная маска теряет эффективность
Коронавирус Болезни и лекарства
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
00:34
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Коронавирус Болезни и лекарства
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение