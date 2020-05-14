Стало известно, как именно может реагировать кожа на коронавирус. Испанские дерматологи выяснили, что может происходить с кожей на фоне инфекции. Об этом сообщает издание Focus.

В исследовании приняли участие 300 пациентов. У 19% из них кожные изменения были похожи на обморожение. Такой симптом зачастую встречался именно у тех, у кого заболевание протекало в легкой форме. Реакция кожи проходила самостоятельно через 12-20 дней.

У 9% пациентов с положительным тестом на коронавирус на теле появлялись высыпания, похожие на проявления ветрянки. Этот симптом наиболее часто связывали со средней тяжестью болезни.

У 19% были обнаружены высыпания, которые зудили и шелушились. Такое наиболее часто проявлялось у пациентов с тяжелым течением инфекции.

Одним из самых опасных симптомов ученые называют некроз. Он проявлялся на пальцах рук и ног, а также на лице — вокруг носа, на подбородке и на ушах.