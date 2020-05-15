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Мясников объяснил предназначение масок и перчаток 

Мира Маркина 3 часа назад
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.
По словам медика, носить перчатки в период пандемии COVID-19 необходимо для того, чтобы предотвратить раздражение кожи из-за постоянного мытья рук и обработки их антисептиком. Мясников также подчеркнул, что перчатки необходимо регулярно менять либо дезинфицировать, поскольку они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.
Помимо прочего, врач обратил внимание на то, что маски не защищают от заражения COVID-19. Но при этом они снижают риск распространения вируса уже инфицированными людьми.
Эксперт также добавил, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом — социальное дистанцирование.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктора Мясникова рассердили подписчики.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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