Мясников объяснил предназначение масок и перчаток 

Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.

По словам медика, носить перчатки в период пандемии COVID-19 необходимо для того, чтобы предотвратить раздражение кожи из-за постоянного мытья рук и обработки их антисептиком. Мясников также подчеркнул, что перчатки необходимо регулярно менять либо дезинфицировать, поскольку они являются таким же источником вирусов и бактерий, как и грязные руки.

Помимо прочего, врач обратил внимание на то, что маски не защищают от заражения COVID-19. Но при этом они снижают риск распространения вируса уже инфицированными людьми.

Эксперт также добавил, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом — социальное дистанцирование.