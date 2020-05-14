Доктора Мясникова рассердили подписчики 

Врач Александр Мясников в эфире очередного выпуска программы "Соловьев LIVE" пожаловался на подписчиков. Он отметил, что "раньше говорил все, что думает". Теперь же ему приходится быть осторожнее в высказываниях, потому что все, что бы он ни сказал, моментально разлетается в СМИ.

Он привел в пример ситуацию, когда ему пришлось отвечать "одному дебилу", который резко высказался в адрес главврача столичной клинической больницы №71 за то, что он надел защитный костюм во время посещения пациентов с коронавирусом, хотя раньше ставил под сомнение его эффективность.

"Не будьте идиотами! Это безопасность врачей. Если я пойду без костюма, то другой решит, что ему тоже так можно",

— ответил на это доктор Мясников.