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Названо уникальное свойство коронавируса 

Стелла Шмель 3 часа назад
Руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов в эфире телеканала "Россия 24" назвал уникальное свойство коронавируса нового типа.
Громов заявил, что эта инфекция обладает способностью поражать различные органы и ткани. Именно это делает коронавирус уникальным заболеванием.
Специалист добавил также, что врачи ведут "бой с тенью": пока они лечат один процесс, возникает другой. Так как коронавирус начинает поражать новые участки человеческого организма. Громов рассказал, что болезнь перетекает из одной формы в другую. Коронавирус, начинаясь как обычная ОРВИ, может привести к тромбозам и инсультам.
Ранее "Рамблер" писал, что медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус.
Коронавирус , Видео , Андрей Громов
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