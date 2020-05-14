Названо уникальное свойство коронавируса 

Руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов в эфире телеканала "Россия 24" назвал уникальное свойство коронавируса нового типа.

Громов заявил, что эта инфекция обладает способностью поражать различные органы и ткани. Именно это делает коронавирус уникальным заболеванием.

Специалист добавил также, что врачи ведут "бой с тенью": пока они лечат один процесс, возникает другой. Так как коронавирус начинает поражать новые участки человеческого организма. Громов рассказал, что болезнь перетекает из одной формы в другую. Коронавирус, начинаясь как обычная ОРВИ, может привести к тромбозам и инсультам.