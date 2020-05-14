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Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус 

Стелла Шмель 37 минут назад
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
Фото: depositphotos.com
Медсестре из Квебека пришлось врать ради того, чтобы ей разрешили сдать тест на коронавирус. Ее историю передает издание Global News.
Женщина по имени Кристи-Лин Кемп совсем недавно уволилась из дома престарелых, где жили в том числе и люди с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Она устроилась на новую работу в пансионат для пожилых и перед выходом решила сдать анализ, чтобы быть уверенной, что никого не заразит.
Для этого она позвонила на местную горячую линию и рассказала свою историю. На том конце провода спросили, есть ли у нее какие-либо симптомы болезни, и когда Кемп ответила, что проявлений нет, то в тесте ей было отказано.
Через некоторое время женщина перезвонила снова, но чтобы ее не узнали, говорила по-французски и соврала, что чувствует жар и у нее кашель. Тогда ее направили на анализ. Через некоторое время пришел ответ: результат теста на коронавирус был положительный.
Медсестра пришла в негодование:
"Не могу поверить, что мне пришлось бороться за возможность сдать тест. Я могла заразить других людей!".
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