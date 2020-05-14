Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус 

Медсестре из Квебека пришлось врать ради того, чтобы ей разрешили сдать тест на коронавирус. Ее историю передает издание Global News.

Женщина по имени Кристи-Лин Кемп совсем недавно уволилась из дома престарелых, где жили в том числе и люди с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Она устроилась на новую работу в пансионат для пожилых и перед выходом решила сдать анализ, чтобы быть уверенной, что никого не заразит.

Для этого она позвонила на местную горячую линию и рассказала свою историю. На том конце провода спросили, есть ли у нее какие-либо симптомы болезни, и когда Кемп ответила, что проявлений нет, то в тесте ей было отказано.

Через некоторое время женщина перезвонила снова, но чтобы ее не узнали, говорила по-французски и соврала, что чувствует жар и у нее кашель. Тогда ее направили на анализ. Через некоторое время пришел ответ: результат теста на коронавирус был положительный.

Медсестра пришла в негодование: