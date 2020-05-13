Мясников раскритиковал ношение перчаток 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

Врач Александр Мясников высказался на тему ношения перчаток для защиты от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам медика, носить перчатки бесполезно.

"Сразу ремарку про перчатки. Более бессмысленного действия я не вижу", — заявил доктор Мясников.

Он уточнил, что если и носить перчатки, то их необходимо регулярно менять. Если ходить в них по три часа, человек только вредит себе.

"Либо менять, либо не валять дурака и просто мыть руки".

Если человек чего-то дотронулся или с кем-то поздоровался, перчатки нужно заменить.

"Потрогал — поменял. Поздоровался — поменял. До чего-то дотронулся — поменял".

Кроме того, врач рассказал, что если мыть руки, то нужно мыть и перчатки, иначе на них останутся вирусы и бактерии.