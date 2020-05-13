Мясников раскритиковал ношение перчаток 

Врач Александр Мясников высказался на тему ношения перчаток для защиты от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".
По словам медика, носить перчатки бесполезно.
"Сразу ремарку про перчатки. Более бессмысленного действия я не вижу", — заявил доктор Мясников.
Он уточнил, что если и носить перчатки, то их необходимо регулярно менять. Если ходить в них по три часа, человек только вредит себе.
"Либо менять, либо не валять дурака и просто мыть руки".
Если человек чего-то дотронулся или с кем-то поздоровался, перчатки нужно заменить.
"Потрогал — поменял. Поздоровался — поменял. До чего-то дотронулся — поменял".
Кроме того, врач рассказал, что если мыть руки, то нужно мыть и перчатки, иначе на них останутся вирусы и бактерии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников высказался о "смертельных инъекциях".