Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", высказался относительно мифов про COVID-19 и "смертельных инъекций". Его слова приводит портал стопкоронавирус.рф:
"Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать".
По словам Мясникова это такой же фейк, как и то, что больных COVID-19 продают на органы.
"По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят",
— подчеркнул врач. Он также отметил, что, если в качестве больного называют знакомого, необходимо позвонить человеку и уточнить эту информацию:
"В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами",
— заключил медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал о странном поведении коронавируса.