Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", высказался относительно мифов про COVID-19 и "смертельных инъекций". Его слова приводит портал стопкоронавирус.рф:

"Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать".

По словам Мясникова это такой же фейк, как и то, что больных COVID-19 продают на органы.

"По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят",

— подчеркнул врач. Он также отметил, что, если в качестве больного называют знакомого, необходимо позвонить человеку и уточнить эту информацию:

"В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами",

— заключил медик.