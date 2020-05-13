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В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ 

Анастасия Иванова 55 минут назад
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ
Фото: depositphotos.com
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус может стать эндемической инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Майкла Райана, спрогнозировать, когда завершится пандемия, сложно. Он отметил, что на данный момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая. Однако, что будет в будущем, неизвестно.
"Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом", — рассказал Райан.
Кроме того, представитель ВОЗ высказался о вакцине от коронавируса.
"Если мы найдем вакцину и проведем вакцинацию по всему миру, это будет очень важным шагом. Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех".
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые назвали страны, где нужны жесткие меры против COVID-19.
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Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
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