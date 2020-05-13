Названы страны, где нужны жесткие меры против COVID-19

Группа ученых из Китая проанализировала, как распространяется коронавирус в 61 стране, и составила список стран, где нужны более жесткие меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты провели сравнительный анализ. В исследовании, опубликованном на медицинском портале medRxiv, говорится, что это "может помочь улучшить готовность стран и оптимизировать ответные меры".

В итоговый список ученые внесли 12 стран. Среди них — США, Канада и Великобритания. По мнению специалистов, если не ввести там более строгие меры и не увеличить количество проводимых тестов на коронавирус, эпидемию будет невозможно остановить.

По последним данным, в мире зарегистрировано более четырех миллионов случаев COVID-19.