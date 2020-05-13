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Названы страны, где нужны более жесткие меры против COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы страны, где нужны жесткие меры против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из Китая проанализировала, как распространяется коронавирус в 61 стране, и составила список стран, где нужны более жесткие меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты провели сравнительный анализ. В исследовании, опубликованном на медицинском портале medRxiv, говорится, что это "может помочь улучшить готовность стран и оптимизировать ответные меры".
В итоговый список ученые внесли 12 стран. Среди них — США, Канада и Великобритания. По мнению специалистов, если не ввести там более строгие меры и не увеличить количество проводимых тестов на коронавирус, эпидемию будет невозможно остановить.
По последним данным, в мире зарегистрировано более четырех миллионов случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, кто легче переносит коронавирус.
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