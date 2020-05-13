Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, кто легче переносит коронавирус 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно, кто легче переносит коронавирус
Фото: depositphotos.com
Врач Анатолий Альтштейн рассказал, кто легче всех переносит коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По словам специалиста, легче всего COVID-19 протекает у здоровых людей без хронических заболеваний, а также у детей и подростков. У большинства коронавирус проходит без симптомов.
«Болезнь наваливается на тех, у кого есть уже хронические заболевания: болезни дыхательных путей, диабет. Их организм не справляется с инфекцией, и именно среди них наибольшее количество летальных случаев. Есть мнение, что слабая инфекция может не дать иммунитета. Что только если перенести тяжелую инфекцию, то выработаются антитела. Я не настаиваю на том, что это — правильное утверждение», — считает медик.
Врач отметил, что пока процесс формирования иммунитета к коронавирусу и механизм протекания болезни до конца не изучены.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа причина высокой смертности от COVID-19.
Видео дня. Как избавиться от боли в коленях
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Проценко раскрыл итоги лечения пациентов на ИВЛ
Проценко раскрыл итоги лечения пациентов на ИВЛ
При какой температуре воды COVID теряет силу
При какой температуре воды COVID теряет силу
Врач рассказал, как уберечь себя от аллергии
Врач рассказал, как уберечь себя от аллергии
Определены последствия дыхательной аллергии
Определены последствия дыхательной аллергии
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда защитная маска теряет эффективность
01:15
Когда защитная маска теряет эффективность
Коронавирус Болезни и лекарства
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
00:34
В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием
Коронавирус Болезни и лекарства
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли в коленях
02:02
Как избавиться от боли в коленях
Народная медицина Болезни и лекарства
Врач рассказал, кто легче других переносит COVID-19
00:59
Врач рассказал, кто легче других переносит COVID-19
Коронавирус
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение