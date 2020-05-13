Стало известно, кто легче переносит коронавирус 

Врач Анатолий Альтштейн рассказал, кто легче всех переносит коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По словам специалиста, легче всего COVID-19 протекает у здоровых людей без хронических заболеваний, а также у детей и подростков. У большинства коронавирус проходит без симптомов.

«Болезнь наваливается на тех, у кого есть уже хронические заболевания: болезни дыхательных путей, диабет. Их организм не справляется с инфекцией, и именно среди них наибольшее количество летальных случаев. Есть мнение, что слабая инфекция может не дать иммунитета. Что только если перенести тяжелую инфекцию, то выработаются антитела. Я не настаиваю на том, что это — правильное утверждение», — считает медик.

Врач отметил, что пока процесс формирования иммунитета к коронавирусу и механизм протекания болезни до конца не изучены.