Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19

Ученые из США рассказали об особенностях бессимптомного распространения коронавируса. Их исследование опубликовано в журнале PNAS.

По словам специалистов, быстрое распространение COVID-19 связано и с тем, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

«С пандемическим кризисом факт наличия бессимптомной фазы протекания коронавируса играет большую роль», — считает профессор Кэтрин Бригер.

Ученые заявили, что подобный «тихий» сценарий может быть одним из факторов, который объясняет эффективную мутацию патогена. Вирусы развиваются путем естественного отбора. Если новые изменения способствуют передаче патогена, то SARS-CoV-2 будет продолжать распространяться.

Согласно исследованию, бессимптомное распространение инфекции может давать некоторые преимущества для вируса. Больные могут не знать о наличии у них COVID-19 и заражать окружающих. Однако ученые отметили, что организм людей, у которых коронавирус протекает без симптомов, генерирует меньше вирусных частиц. Это замедляет скорость распространения COVID-19.