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Китаец бегал в маске и попал в больницу 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Китаец бегал в маске и попал в больницу
Фото: depositphotos.com
Житель города Ухань в Китае был госпитализирован после использования во время пробежек медицинских масок. Об этом сообщает Fox News.
26-летнему мужчине сделали операцию из-за критического состояния легких. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
Житель Уханя поступил в больницу с жалобами на боль в груди и нехватку воздуха. Оказалось, что левое легкое бегуна сжалось на 90 процентов, а сердце сместилось в правую сторону.
Мужчина начал бегать две недели назад. Во время пробежек он носил медицинскую маску из-за угрозы распространения коронавируса. В один из дней он пробежал четыре километра и плохо себя почувствовал. После чего семья отвезла мужчину в больницу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвала лучшую защитную маску от вирусов.
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