Китаец бегал в маске и попал в больницу 

Житель города Ухань в Китае был госпитализирован после использования во время пробежек медицинских масок. Об этом сообщает Fox News.

26-летнему мужчине сделали операцию из-за критического состояния легких. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Житель Уханя поступил в больницу с жалобами на боль в груди и нехватку воздуха. Оказалось, что левое легкое бегуна сжалось на 90 процентов, а сердце сместилось в правую сторону.

Мужчина начал бегать две недели назад. Во время пробежек он носил медицинскую маску из-за угрозы распространения коронавируса. В один из дней он пробежал четыре километра и плохо себя почувствовал. После чего семья отвезла мужчину в больницу.