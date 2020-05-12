Врач назвала лучшую защитную маску от вирусов 

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какая маска лучше всего защищает от вирусов. Об этом пишут РИА Новости. Специалист отметила, что предпочтение стоит отдать тройной одноразовой маске. Такая маска, как говорит Лариса Алексеева, изготовлена "по всем канонам медицины". Для повышения уровня защиты врач рекомендует чередовать многоразовую маску с одноразовой. Также эксперт предупредила о том, что нельзя одну и ту же одноразовую маску использовать несколько раз.

«Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — объяснила Лариса Алексеева.