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Названа замена медицинским перчаткам против COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич в беседе с РИА Новости рассказал, чем можно заменить одноразовые перчатки.
По словам Ревича, для профилактики COVID-19 подойдут не только латексные перчатки, но и тканевые:
"Я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее — это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать, и их можно постоянно носить".
Эксперт также отметил, что изделия из латекса или синтетики "не способствуют здоровой коже". Вместо них лучше использовать многоразовые перчатки с возможность замены марли.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвала лучшую защитную маску от вирусов.
Коронавирус , Видео , РАН , РИА Новости
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