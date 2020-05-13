Руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН , доктор медицинских наук Борис Ревич в беседе с РИА Новости рассказал, чем можно заменить одноразовые перчатки.

По словам Ревича, для профилактики COVID-19 подойдут не только латексные перчатки, но и тканевые:

"Я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее — это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать, и их можно постоянно носить".

Эксперт также отметил, что изделия из латекса или синтетики "не способствуют здоровой коже". Вместо них лучше использовать многоразовые перчатки с возможность замены марли.