В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием 

Смотрите видео и узнайте о новом заявлении китайских учёных про коронавирус. Проведя ряд дополнительных исследований, они пришли к выводу, что коронавирус способен вызывать женское бесплодие. По их мнению, COVID-19 инфицирует органы органы репродуктивной системы. Российские учёные считают, что пока такие выводы делать преждевременно, но не исключают, что коронавирус действительно может негативно влиять на женское здоровье.