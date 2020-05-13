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В Китае нашли связь между коронавирусом и бесплодием 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о новом заявлении китайских учёных про коронавирус. Проведя ряд дополнительных исследований, они пришли к выводу, что коронавирус способен вызывать женское бесплодие. По их мнению, COVID-19 инфицирует органы органы репродуктивной системы. Российские учёные считают, что пока такие выводы делать преждевременно, но не исключают, что коронавирус действительно может негативно влиять на женское здоровье.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что учёные раскрыли происхождение коронавируса.
Коронавирус , Болезни и лекарства , Видео , Наука
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