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У врачей, работающих с больными COVID-19, нашли психические отклонения 

Елизавета Назарова 1 час назад
У врачей в «красной зоне» нашли психические проблемы
Фото: РИА Новости
У врачей, работающих с коронавирусными больными, выявили психические отклонения из-за стресса. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире "Россия 24".
По словам Скворцовой, подобные отклонения есть у 40% врачей. Сообщается, что расстройства связаны со стрессом и "невротизирующими факторами". У каждого десятого медика есть депрессия, а у 10% нарушен сон и имеются тревожные состояния.
"То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия" — пояснила глава ФМБА.
Скворцова рассказала, что у некоторых врачей отмечается деперсонализация. При этом состоянии медики перестают видеть в больном отдельную личность, что также влияет на качество оказания медицинской помощи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Комаровский рассказал о связи иммунитета и мороженого.
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