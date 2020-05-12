У врачей в «красной зоне» нашли психические проблемы

У врачей, работающих с коронавирусными больными, выявили психические отклонения из-за стресса. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире "Россия 24".

По словам Скворцовой, подобные отклонения есть у 40% врачей. Сообщается, что расстройства связаны со стрессом и "невротизирующими факторами". У каждого десятого медика есть депрессия, а у 10% нарушен сон и имеются тревожные состояния.

"То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия" — пояснила глава ФМБА.

Скворцова рассказала, что у некоторых врачей отмечается деперсонализация. При этом состоянии медики перестают видеть в больном отдельную личность, что также влияет на качество оказания медицинской помощи.