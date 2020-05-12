В Эстонии выявлены уникальные мутации коронавируса 

Ученые Тартуского университета в Эстонии зафиксировали две уникальных мутации коронавируса, которые распространены в пределах государства. Об этом сообщила пресс-служба университета, пишет "Интерфакс".

По данным, предоставленным университетом, в Эстонии выявлено восемь мутаций коронавируса, из которых шесть встречаются во всем мире, а две характерны только для этой страны.

Ученые собираются взять пробы у пациентов и провести анализ полного генома вируса. Их цель — выяснить пути распространения вируса в тех случаях, когда не удается установить источник заражения.