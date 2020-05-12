Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Эстонии выявлены уникальные мутации коронавируса 

Екатерина Ёлкина 56 минут назад
Ученые Тартуского университета в Эстонии зафиксировали две уникальных мутации коронавируса, которые распространены в пределах государства. Об этом сообщила пресс-служба университета, пишет "Интерфакс".
По данным, предоставленным университетом, в Эстонии выявлено восемь мутаций коронавируса, из которых шесть встречаются во всем мире, а две характерны только для этой страны.
Ученые собираются взять пробы у пациентов и провести анализ полного генома вируса. Их цель — выяснить пути распространения вируса в тех случаях, когда не удается установить источник заражения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться COVID-19.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Бессимптомный COVID-19: как понять, что ты заражен
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках
«Тоталитаризм и произвол»: врач высказался о масках
Масочно-перчаточный режим: хождение по лезвию бритвы
Масочно-перчаточный режим: хождение по лезвию бритвы
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли в коленях
02:02
Как избавиться от боли в коленях
Народная медицина Болезни и лекарства
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение