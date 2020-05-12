Стало известно, как поведет себя коронавирус летом 

Ученые из Канады проверили связь эпидемии коронавируса и жаркой погоды. Результаты исследования опубликованы в научном издании Canadian Medical Association Journal.

Специалисты заявляют о том, что лето не повлияет на окончание эпидемии. Ученые отметили, что распространение коронавирусной инфекции не связано с географическим положением страны, температурой воздуха и влажностью. Эксперты изучили 144 региона, где были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и пришли к выводу, что темпы распространения зависят от качества принимаемых государствами мер.