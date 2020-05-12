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Стало известно, как поведет себя коронавирус летом 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Стало известно, как поведет себя коронавирус летом
Фото: depositphotos.com
Ученые из Канады проверили связь эпидемии коронавируса и жаркой погоды. Результаты исследования опубликованы в научном издании Canadian Medical Association Journal.
Специалисты заявляют о том, что лето не повлияет на окончание эпидемии. Ученые отметили, что распространение коронавирусной инфекции не связано с географическим положением страны, температурой воздуха и влажностью. Эксперты изучили 144 региона, где были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и пришли к выводу, что темпы распространения зависят от качества принимаемых государствами мер.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться COVID-19.
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