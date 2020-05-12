Опубликованы новые данные по коронавирусу в России 

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Сообщается, что 43,1% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 3711 человек, летальных случаев — 107.
По регионам число выявленных случаев распределяется следующим образом:
- Москва — 5392
- Московская область — 1063
- Нижегородская область — 354
- Санкт-Петербург — 339
- Красноярский край — 227
- Свердловская область — 211
- Республика Дагестан — 116
- Краснодарский край — 99
- Рязанская область — 98
- Калужская область — 96
- Ростовская область — 95
- Челябинская область — 94
- Тульская область — 90
- Ярославская область — 83
- Тамбовская область — 80
- Республика Башкортостан — 80
- Кабардино-Балкарская Республика — 76
- Республика Северная Осетия — 76
- Брянская область — 75
- Ленинградская область — 74
- Волгоградская область — 74
- Ямало-Ненецкий АО — 72
- Республика Татарстан — 71
- Курская область — 70
- Тюменская область — 70
- Ивановская область — 68
- Самарская область — 66
- Саратовская область — 64
- Чувашская Республика — 62
- Владимирская область — 61
- Орловская область — 61
- Новосибирская область — 55
- Республика Саха (Якутия) — 55
- Белгородская область — 54
- Оренбургская область — 53
- Республика Тыва — 51
- Приморский край — 48
- Липецкая область — 47
- Республика Ингушетия — 45
- Ханты-Мансийский АО — 45
- Воронежская область — 44
- Астраханская область — 42
- Хабаровский край — 42
- Ставропольский край — 41
- Кировская область — 41
- Республика Бурятия — 39
- Ульяновская область — 38
- Архангельская область — 37
- Республика Хакасия — 37
- Республика Марий Эл — 36
- Республика Мордовия — 35
- Пензенская область — 35
- Тверская область — 34
- Омская область — 30
- Пермский край — 28
- Новгородская область — 27
- Чеченская Республика — 26
- Псковская область — 20
- Алтайский край — 20
- Иркутская область — 20
- Забайкальский край — 20
- Вологодская область — 19
- Калининградская область — 19
- Амурская область — 17
- Томская область — 15
- Камчатский край — 14
- Костромская область — 12
- Мурманская область — 12
- Республика Карелия — 11
- Республика Адыгея — 11
- Карачаево-Черкесская Республика — 10
- Смоленская область — 9
- Кемеровская область — 9
- Республика Крым — 9
- Удмуртская Республика — 6
- Курганская область — 5
- Республика Коми — 3
- Республика Калмыкия — 3
- Сахалинская область — 3
- Еврейская АО — 3
- Севастополь — 3
- Республика Алтай — 2
- Магаданская область — 2
За все время в России зарегистрировано 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. Летальных случаев — 2116, излечились 43 512 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться коронавирусом.