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Опубликованы новые данные по коронавирусу в России 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Сообщается, что 43,1% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 3711 человек, летальных случаев — 107.
По регионам число выявленных случаев распределяется следующим образом:
  • Москва — 5392
  • Московская область — 1063
  • Нижегородская область — 354
  • Санкт-Петербург — 339
  • Красноярский край — 227
  • Свердловская область — 211
  • Республика Дагестан — 116
  • Краснодарский край — 99
  • Рязанская область — 98
  • Калужская область — 96
  • Ростовская область — 95
  • Челябинская область — 94
  • Тульская область — 90
  • Ярославская область — 83
  • Тамбовская область — 80
  • Республика Башкортостан — 80
  • Кабардино-Балкарская Республика — 76
  • Республика Северная Осетия — 76
  • Брянская область — 75
  • Ленинградская область — 74
  • Волгоградская область — 74
  • Ямало-Ненецкий АО — 72
  • Республика Татарстан — 71
  • Курская область — 70
  • Тюменская область — 70
  • Ивановская область — 68
  • Самарская область — 66
  • Саратовская область — 64
  • Чувашская Республика — 62
  • Владимирская область — 61
  • Орловская область — 61
  • Новосибирская область — 55
  • Республика Саха (Якутия) — 55
  • Белгородская область — 54
  • Оренбургская область — 53
  • Республика Тыва — 51
  • Приморский край — 48
  • Липецкая область — 47
  • Республика Ингушетия — 45
  • Ханты-Мансийский АО — 45
  • Воронежская область — 44
  • Астраханская область — 42
  • Хабаровский край — 42
  • Ставропольский край — 41
  • Кировская область — 41
  • Республика Бурятия — 39
  • Ульяновская область — 38
  • Архангельская область — 37
  • Республика Хакасия — 37
  • Республика Марий Эл — 36
  • Республика Мордовия — 35
  • Пензенская область — 35
  • Тверская область — 34
  • Омская область — 30
  • Пермский край — 28
  • Новгородская область — 27
  • Чеченская Республика — 26
  • Псковская область — 20
  • Алтайский край — 20
  • Иркутская область — 20
  • Забайкальский край — 20
  • Вологодская область — 19
  • Калининградская область — 19
  • Амурская область — 17
  • Томская область — 15
  • Камчатский край — 14
  • Костромская область — 12
  • Мурманская область — 12
  • Республика Карелия — 11
  • Республика Адыгея — 11
  • Карачаево-Черкесская Республика — 10
  • Смоленская область — 9
  • Кемеровская область — 9
  • Республика Крым — 9
  • Удмуртская Республика — 6
  • Курганская область — 5
  • Республика Коми — 3
  • Республика Калмыкия — 3
  • Сахалинская область — 3
  • Еврейская АО — 3
  • Севастополь — 3
  • Республика Алтай — 2
  • Магаданская область — 2
За все время в России зарегистрировано 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. Летальных случаев — 2116, излечились 43 512 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться коронавирусом.
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Коронавирус , Видео
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