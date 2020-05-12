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Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала РИА Новости, у кого формируется мощный иммунитет к коронавирусной инфекцией.
По мнению эксперта сильный иммунитет на длительное время формируется у людей, которые перенесли болезнь в тяжелой форме. Как считает Баранова, таких пациентов всего 7-8 процентов.
«У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», — отметила Баранова.
У некоторых людей иммунитет не формируется, несмотря на перенесенное заболевание. Таких тоже примерно 7-8 процентов. У остальных пациентов, перенесших заболевание, иммунитет вырабатывается, но примерно у 40 процентов он скорее слабый.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться COVID-19.
Коронавирус , Видео , РИА Новости
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