Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19 

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала РИА Новости , у кого формируется мощный иммунитет к коронавирусной инфекцией.

По мнению эксперта сильный иммунитет на длительное время формируется у людей, которые перенесли болезнь в тяжелой форме. Как считает Баранова, таких пациентов всего 7-8 процентов.

«У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается», — отметила Баранова.

У некоторых людей иммунитет не формируется, несмотря на перенесенное заболевание. Таких тоже примерно 7-8 процентов. У остальных пациентов, перенесших заболевание, иммунитет вырабатывается, но примерно у 40 процентов он скорее слабый.