Проценко назвал число пациентов в реанимации

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем аккаунте на Facebook опубликовал данные по пациентам в стационаре.

В настоящее время в больнице находятся 338 пациентов, при этом у 334 нашли внебольничную пневмонию, а у 205 подтвердили наличие коронавируса нового типа.

Пятьдесят человек находятся в реанимации, из них 28 — на аппаратах ИВЛ и они старше 40 лет. У семи процентов пациентов с пневмонией зафиксировано крайне тяжелое состояние, еще у 58% пациентов — тяжелое.

Что касается возраста пациентов в реанимации, то 34 из них — старше 60 лет, 12 — от 41 до 60 лет, а еще четыре — от 18 до 40 лет.