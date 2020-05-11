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Проценко назвал число пациентов в реанимации в Коммунарке 

Полина Алферова 1 час назад
Проценко назвал число пациентов в реанимации
Фото: РИА Новости
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем аккаунте на Facebook опубликовал данные по пациентам в стационаре.
В настоящее время в больнице находятся 338 пациентов, при этом у 334 нашли внебольничную пневмонию, а у 205 подтвердили наличие коронавируса нового типа.
Пятьдесят человек находятся в реанимации, из них 28 — на аппаратах ИВЛ и они старше 40 лет. У семи процентов пациентов с пневмонией зафиксировано крайне тяжелое состояние, еще у 58% пациентов — тяжелое.
Что касается возраста пациентов в реанимации, то 34 из них — старше 60 лет, 12 — от 41 до 60 лет, а еще четыре — от 18 до 40 лет.
В настоящее время в России выявили 221 344 случаев заболевания коронавирусом, из них 39 801 человек выздоровели. Также зарегистрировано 2009 летальных исходов.
Ранее «Рамблер» писал, что назван новый способ заразиться COVID-19.
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