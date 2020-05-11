В России выявили 11 656 новых случаев COVID-19 

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Число россиян с выявленным коронавирусом, увеличилось на 11 656 за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек, скончались 94 человека.

Общее число пациентов с выявленным COVID-19 в России достигло 221 344 человек. За весь период распространения коронавируса выздоровел 39 801 пациент. Скончалось 2009 человек.

Новые случаи выявленного коронавируса зафиксированы в 84 регионах:

Москва — 6169

Московская область — 1079