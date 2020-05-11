В России выявили 11 656 новых случаев COVID-19 

Число россиян с выявленным коронавирусом, увеличилось на 11 656 за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек, скончались 94 человека.
Общее число пациентов с выявленным COVID-19 в России достигло 221 344 человек. За весь период распространения коронавируса выздоровел 39 801 пациент. Скончалось 2009 человек.
Новые случаи выявленного коронавируса зафиксированы в 84 регионах:
Москва — 6169
Московская область — 1079
Санкт-Петербург — 307 Нижегородская область — 291 Смоленская область — 164 Республика Дагестан — 119 Свердловская область — 108 Калужская область — 98 Краснодарский край — 98 Рязанская область — 96 Саратовская область — 92 Белгородская область — 91 Тамбовская область — 91 Республика Татарстан — 90 Ростовская область — 88 Тульская область — 86 Ивановская область — 85 Ханты-Мансийский АО — 84 Кабардино-Балкарская Республика — 80 Ярославская область — 78 Владимирская область — 77 Челябинская область — 77 Республика Башкортостан — 76 Чувашская Республика — 76 Курская область — 74 Брянская область — 73 Республика Северная Осетия — 72 Новосибирская область — 71 Томская область — 69 Ленинградская область — 66 Самарская область — 66 Орловская область — 64 Ямало-Ненецкий АО — 62 Красноярский край — 58 Воронежская область — 51 Приморский край — 51 Республика Бурятия — 50 Волгоградская область — 49 Оренбургская область — 49 Липецкая область — 48 Республика Ингушетия — 46 Мурманская область — 45 Республика Мордовия — 42 Ульяновская область — 41 Республика Хакасия — 41 Республика Саха (Якутия) — 41 Калининградская область — 40 Забайкальский край — 39 Хабаровский край — 39 Пензенская область — 38 Алтайский край — 38 Ставропольский край — 34 Астраханская область — 33 Архангельская область — 32 Тверская область — 31 Тюменская область — 29 Чеченская Республика — 28 Кировская область — 28 Республика Марий Эл — 25 Иркутская область — 24 Омская область — 23 Республика Коми — 21 Республика Калмыкия — 21 Удмуртская Республика — 19 Кемеровская область — 18 Новгородская область — 17 Республика Адыгея — 17 Костромская область — 15 Псковская область — 15 Республика Карелия — 12 Вологодская область — 12 Карачаево-Черкесская Республика — 12 Республика Тыва — 12 Амурская область — 12 Пермский край — 10 Камчатский край — 8 Курганская область — 6 Еврейская АО — 6 Республика Крым — 4 Севастополь — 4 Республика Алтай — 2 Ненецкий АО — 1 Сахалинская область — 1 Чукотский АО — 1 Ранее "Рамблер" писал о новых факторах риска смерти при коронавирусе.