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Врачи назвали новые ключевые факторы смертности при коронавирусе 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Выявлены новые факторы риска смерти при коронавирусе
Фото: depositphotos.com
Эксперты из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование и выявили новые факторы смертности при коронавирусе. Результаты были опубликованы на medRxiv.
Ученые собрали данные более 17 миллионов британцев и выявили ключевые вещи, которые влияют на летальность при заражении COVID-19. Исследование проводилось с 1 февраля по 25 апреля этого года. За этот период скончались 5683 человека, которые участвовали в исследовании.
Для выявления результатов эксперты использовали модель Кокса. Этот метод позволяет сгенерировать вероятность наступления того или иного события.
Выяснилось, что афроамериканцы и азиаты чаще умирали от коронавируса. Ранее считалось, что у них чаще имеются сопутствующие заболевания, но ученые опровергли эту теорию.
Еще одним фактором риска оказалась бедность. Однако, ученые не смогли установить прямую связь между летальностью и материальным положением.
Среди других причин, повышающих смертность при коронавирусе, исследователи отметили мужской пол, наличие диабета и тяжелой формы астмы, а также возраст.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи рассказали о тяжелых последствиях коронавируса.
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