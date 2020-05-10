Выявлены новые факторы риска смерти при коронавирусе

Эксперты из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование и выявили новые факторы смертности при коронавирусе. Результаты были опубликованы на medRxiv.

Ученые собрали данные более 17 миллионов британцев и выявили ключевые вещи, которые влияют на летальность при заражении COVID-19. Исследование проводилось с 1 февраля по 25 апреля этого года. За этот период скончались 5683 человека, которые участвовали в исследовании.

Для выявления результатов эксперты использовали модель Кокса. Этот метод позволяет сгенерировать вероятность наступления того или иного события.

Выяснилось, что афроамериканцы и азиаты чаще умирали от коронавируса. Ранее считалось, что у них чаще имеются сопутствующие заболевания, но ученые опровергли эту теорию.

Еще одним фактором риска оказалась бедность. Однако, ученые не смогли установить прямую связь между летальностью и материальным положением.

Среди других причин, повышающих смертность при коронавирусе, исследователи отметили мужской пол, наличие диабета и тяжелой формы астмы, а также возраст.