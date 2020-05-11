Ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии 

Эксперты из Сингапурского университета технологий и дизайна заявили об опасности "чрезмерного оптимизма" и удалили все данные со своего сайта, где ранее публиковали прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах.

Ученые отметили, что ранее сделанные прогнозы о сроках завершения эпидемии, охватившей весь мир, не могут больше считаться действительными, поскольку ситуация с заболеванием новой коронавирусной инфекцией меняется невероятно быстро.

Все усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых заключается в том, чтобы сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводиться в заблуждение в условиях неопределенности,

— отметили специалисты.

Эксперты также призвали с осторожностью относиться к любым прогнозам.

Напомним, что специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна ранее прогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире, исследуя данные по 131 стране. За основу ими была взята математическая модель распространения COVID-19. Так, например, в России сначала было спрогнозировано окончание пандемии 20 мая, позже эксперты сдвинули эти сроки на август, а затем и на сентябрь 2020 года.