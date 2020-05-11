Названа причина ошибочных тестов на COVID-19 

Определить заражение коронавирусной инфекцией, а также наличие в организме человека антител при помощи тестов бывает сложно на всех стадиях заболевания, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Ее слова приводят РИА Новости.

Эксперт высказала мнение о том, что начальная стадия заболевания проходит бессимптомно, однако вирус в это время уже размножается, а организм человека в свою очередь пытается расправиться с вирусом при помощи интерферонов. Они создают естественную защиту, не вырабатывая при этом антитела. Именно поэтому тест на антитела может быть отрицательным.

У некоторых людей, по словам Барановой, заболевание не идет дальше первой стадии.

На второй же стадии заболевания у человека появляются симптомы: температура, кашель, одышка. Примерно в середине этой стадии организм начинает вырабатывать антитела.

На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая, еще более тяжелая стадия. При этом вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть,

— поясняет эксперт.