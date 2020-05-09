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В Китае рассказали о самом опасном свойстве коронавируса 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Названо опасное свойство коронавируса
Фото: РИА Новости
Вирусолог из Китая Чжун Наньшань рассказал о том, почему коронавирус опаснее других инфекционных болезней. Об этом сообщает портал "Хуаньцюван".
Чжун Наньшань заявил, что главное отличие коронавируса заключается в высокой заразности. Он может передаваться от человека к человеку быстрее, чем сезонный грипп, ОРВИ и коронавирус MERS.
Вирусолог также рассказал о том, какой комплекс мер должен препятствовать распространению коронавируса. По его словам, нужно организовать раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.
Ранняя защита состоит из ношения масок, мытья рук и соблюдения социальной дистанции. Эти меры названы самыми эффективными, так как коронавирус передается при контакте человека с человеком, а также через поверхности.
Для раннего выявления нужно проверять температуру в местах массового скопления людей. В этом пункте большую роль играет и сознательность граждан. Люди должны сразу сообщать о любых подозрительных симптомах: кашле, жаре и необычной слабости.
Важность ранней диагностики заключается в том, чтобы не смешивать здоровых и больных коронавирусом. По словам вирусолога, обследование на COVID-19 должно проходить в стационаре, а не на дому.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России будут по-новому выявлять коронавирус.
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Коронавирус
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