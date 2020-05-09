Названо опасное свойство коронавируса

Вирусолог из Китая Чжун Наньшань рассказал о том, почему коронавирус опаснее других инфекционных болезней. Об этом сообщает портал "Хуаньцюван".

Чжун Наньшань заявил, что главное отличие коронавируса заключается в высокой заразности. Он может передаваться от человека к человеку быстрее, чем сезонный грипп, ОРВИ и коронавирус MERS.

Вирусолог также рассказал о том, какой комплекс мер должен препятствовать распространению коронавируса. По его словам, нужно организовать раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

Ранняя защита состоит из ношения масок, мытья рук и соблюдения социальной дистанции. Эти меры названы самыми эффективными, так как коронавирус передается при контакте человека с человеком, а также через поверхности.

Для раннего выявления нужно проверять температуру в местах массового скопления людей. В этом пункте большую роль играет и сознательность граждан. Люди должны сразу сообщать о любых подозрительных симптомах: кашле, жаре и необычной слабости.

Важность ранней диагностики заключается в том, чтобы не смешивать здоровых и больных коронавирусом. По словам вирусолога, обследование на COVID-19 должно проходить в стационаре, а не на дому.