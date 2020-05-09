Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID 

Смотрите видео и узнайте, эффективны ли маски в деле профилактики коронавируса. Инкубационный период заболевания составляет 5-7 дней, но может доходить и до 14. При этом примерно половина заболевших симптомов не имеют, так сами порой не знают, что больны. Однако заразить окружающих они могут. Правда, обычные маски из нетканого материала защищают от заражения слабо. Ролик рассказывает, как правильно защищаться от COVID-19.