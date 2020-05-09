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Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, эффективны ли маски в деле профилактики коронавируса. Инкубационный период заболевания составляет 5-7 дней, но может доходить и до 14. При этом примерно половина заболевших симптомов не имеют, так сами порой не знают, что больны. Однако заразить окружающих они могут. Правда, обычные маски из нетканого материала защищают от заражения слабо. Ролик рассказывает, как правильно защищаться от COVID-19.
Ранее «Рамблер» напомнил, что ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса.
Коронавирус , Болезни и лекарства , Видео , ВОЗ
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