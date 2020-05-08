COVID-19 выявили в сперме пациентов 

Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме зараженных мужчин с тяжелым течением болезни.

Ученые изучили сперму 38 мужчин: у 15 человек пробы забирались в острой фазе болезни, у 23 — на 2-3 день после ее прохождения. Частицы вируса были обнаружены в сперме четырех человек из первой группы и двух — из второй. Таким образом, коронавирус посредством анализа спермы удалось выявить у 16% участников эксперимента.

В теории, сохраняясь в органах репродуктивной системы, COVID-19 может передаваться и половым путем, а не только воздушно-капельным и контактным. Однако, по мнению многих авторитетных экспертов, не следует воспринимать полученные данные как окончательные.