Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

COVID-19 выявили в сперме пациентов 

Мира Маркина 13 часов назад
COVID-19 выявили в сперме пациентов
Фото: depositphotos.com
Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме зараженных мужчин с тяжелым течением болезни.
Ученые изучили сперму 38 мужчин: у 15 человек пробы забирались в острой фазе болезни, у 23 — на 2-3 день после ее прохождения. Частицы вируса были обнаружены в сперме четырех человек из первой группы и двух — из второй. Таким образом, коронавирус посредством анализа спермы удалось выявить у 16% участников эксперимента.
В теории, сохраняясь в органах репродуктивной системы, COVID-19 может передаваться и половым путем, а не только воздушно-капельным и контактным. Однако, по мнению многих авторитетных экспертов, не следует воспринимать полученные данные как окончательные.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что выявлены новые разновидности коронавируса.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Коронавирус , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ разработали нанонити для масок против COVID-19
В РФ разработали нанонити для масок против COVID-19
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Что такое плазма крови и зачем она нужна
В РФ выявили 10 102 новых случая COVID-19
В РФ выявили 10 102 новых случая COVID-19
Раскрыта тайна превращающей мозг в губку болезни
Раскрыта тайна превращающей мозг в губку болезни
Высокую заразность коронавируса объяснили
Высокую заразность коронавируса объяснили
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
03:35
Несколько стран уже лечат COVID-19 одним препаратом
Коронавирус
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
02:37
ВОЗ усомнилась в уханьском источнике коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение