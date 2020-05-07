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Выявлены новые разновидности коронавируса 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Выявлены новые разновидности коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из США и Южной Кореи выявили несколько генетических разновидностей SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в репозитории bioRxiv.
Специалисты проанализировали одноцепочечные РНК-последовательности вирусов, выделенных у 11 132 пациентов с SARS-CoV-2. Они сравнили геномы коронавируса у больных со всего мира.
Выяснилось, что существует четыре обособленные ветви среди европейских и североамериканских образцов SARS-CoV-2. Две из них преимущественно европейские. Третья ветвь характерна для США. Четвертая является смесью случаев заражения в США и Европе.
Одна из преимущественно европейских ветвей напрямую связана с вирусами из Китая. Последняя — "оригинальные" вирусы, которые попали в США и Европу из Азии. А еще одна ветвь содержит геномы из Японии, Австралии, Новой Зеландии и Европы.
Ученые пришли к выводу, что геномы коронавируса варьируются. Это зависит от региона. Разделение произошло из-за распространения COVID-19 по всему миру. Изначально генетический состав вируса был более однородным.
Пока неизвестно, может ли это повлиять на исход заболевания и разработку вакцины.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа стоимость первой вакцины от COVID-19.
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Коронавирус
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