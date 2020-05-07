Выявлены новые разновидности коронавируса 

Ученые из США и Южной Кореи выявили несколько генетических разновидностей SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в репозитории bioRxiv.

Специалисты проанализировали одноцепочечные РНК-последовательности вирусов, выделенных у 11 132 пациентов с SARS-CoV-2. Они сравнили геномы коронавируса у больных со всего мира.

Выяснилось, что существует четыре обособленные ветви среди европейских и североамериканских образцов SARS-CoV-2. Две из них преимущественно европейские. Третья ветвь характерна для США. Четвертая является смесью случаев заражения в США и Европе.

Одна из преимущественно европейских ветвей напрямую связана с вирусами из Китая. Последняя — "оригинальные" вирусы, которые попали в США и Европу из Азии. А еще одна ветвь содержит геномы из Японии, Австралии, Новой Зеландии и Европы.

Ученые пришли к выводу, что геномы коронавируса варьируются. Это зависит от региона. Разделение произошло из-за распространения COVID-19 по всему миру. Изначально генетический состав вируса был более однородным.

Пока неизвестно, может ли это повлиять на исход заболевания и разработку вакцины.