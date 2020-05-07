Названы сроки распространения коронавируса в РФ

Внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова назвала сроки распространения коронавируса в стране. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам инфекциониста, если считать началом активного распространения коронавируса в России март, нужно прибавить три месяца. Таким образом, оно продлится до июня 2020 года, считает Елена Малинникова.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса. За последние сутки в стране выявлен 11231 случай, из них 6703 зафиксированы в Москве. При этом 48,7% не имели клинических признаков заболевания COVID-19.