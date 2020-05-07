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Названы сроки распространения коронавируса в России 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Фото: globallookpress.com
Внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова назвала сроки распространения коронавируса в стране. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам инфекциониста, если считать началом активного распространения коронавируса в России март, нужно прибавить три месяца. Таким образом, оно продлится до июня 2020 года, считает Елена Малинникова.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса. За последние сутки в стране выявлен 11231 случай, из них 6703 зафиксированы в Москве. При этом 48,7% не имели клинических признаков заболевания COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России допустили обход пика коронавируса.
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