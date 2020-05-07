В России допустили обход пика коронавируса 

В России выраженного пика распространения коронавируса может и не случиться. Такую мысль высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин в эфире телеканала "Россия 24".

Специалист отметил, что шаги, которые были приняты российскими властями, оказали огромное влияние на распространение новой коронавирусной инфекции. Как считает Акимкин, рост и кривая заболеваемости были бы совершенно другими без тех мер, которые принято правительство страны и Роспотребнадзор.

Академик считает, что действия властей помогли выиграть пару-тройку недель до пика распространения, поэтому ярко выраженного его может и не быть, пик будет сглаженным, а россияне пройдут через эту фазу "не столько заметно".