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Названа примерная стоимость вакцины от коронавируса 

Стелла Шмель 12 часов назад
Стало известно, какова может быть цена вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ее стоимость оценил гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. Свои мысли по этому поводу он озвучил в беседе с РИА Новости.
По мнению Морозова, первые образцы вакцины против SARS-CoV-2 могут достигать стоимости, сопоставимой цене за премиальную вакцину от гриппа или клещевого энцефалита. Речь идет о полутора тысячах рублей.
После увеличения объемов выпуска стоимость вакцины будет определяться спросом на нее на момент получения регистрационного удостоверения препарата.
"Эта вакцина должна появиться очень оперативно, буквально "с колес". А, как говорится, все, что делается "с колес", имеет достаточно высокую стоимость — еще не налажено многосерийное производство, выпускаются небольшие объемы и так далее",
— заключил он.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы места с наименьшим риском заражения COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Дмитрий Морозов , РИА Новости
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