Названы места с наименьшим риском заражения COVID-19 

Специалисты рассказали, где велик шанс получить новую коронавирусную инфекцию. Также они обозначили места с наименьшим риском заражения.

По наблюдениям медиков, шанс заразиться SARS-CoV-2 дома существенно ниже, чем в других местах.

При условии соблюдения правил профилактики невысок риск заразиться коронавирусом и в продуктовом магазине.

Как отметил в беседе с ТАСС вирусолог и директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев, коронавирус не передается по воздуху. Он переносится на мельчайших капельках воды и если те высыхают, вирус погибает тоже.

А инфекционист Евений Тимаков отметил, что дольше всего вирус хранится на пластиковой поверхности и инертных металлах, поэтому в данном случае все будет зависеть от силы человеческого иммунитета. Если он низкий, то вероятность заражения возрастет.

Специалисты отмечают, что главное — соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки и лицо, а также носить маску и перчатки.