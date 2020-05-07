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Названы места с наименьшим риском заражения COVID-19 

Стелла Шмель 12 часов назад
Специалисты рассказали, где велик шанс получить новую коронавирусную инфекцию. Также они обозначили места с наименьшим риском заражения.
По наблюдениям медиков, шанс заразиться SARS-CoV-2 дома существенно ниже, чем в других местах.
При условии соблюдения правил профилактики невысок риск заразиться коронавирусом и в продуктовом магазине.
Как отметил в беседе с ТАСС вирусолог и директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев, коронавирус не передается по воздуху. Он переносится на мельчайших капельках воды и если те высыхают, вирус погибает тоже.
А инфекционист Евений Тимаков отметил, что дольше всего вирус хранится на пластиковой поверхности и инертных металлах, поэтому в данном случае все будет зависеть от силы человеческого иммунитета. Если он низкий, то вероятность заражения возрастет.
Специалисты отмечают, что главное — соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки и лицо, а также носить маску и перчатки.
Ранее "Рамблер" писал, что высокую скорость распространения коронавируса объяснили.
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Коронавирус , Видео , ИТАР-ТАСС
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