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Мясников объяснил низкое число выздоровевших от COVID-19 в России 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Мясников объяснил низкое число выздоровевших в РФ
Фото: РИА Новости
Главный врач Городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, почему в статистике мало выздоровевших от коронавируса пациентов. Об этом он заявил в эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube.
По словам доктора, в статистике отражаются только те пациенты, которых выписали из больницы.
«Поймите, если заболело 177 тысяч, из них 1,5 тысячи умерло. Условно остается 175 тысяч, допустим. Выздоровело 23 тысячи. Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — заявил Мясников.
При этом многие переносят заболевание в легкой форме и лечатся дома. Александр Мясников рассказал, что около ста тысяч человек с коронавирусом, которые были две-три недели назад, уже переболели.
«Эти 100 тысяч, они выздоровели. Цифра про заболевших бессмысленна, это лишь выявленные. Большинство заболевших не чувствуют или почти не чувствуют болезни», — сказал врач.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников записал репортаж из "красной зоны".
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Коронавирус , COVID-19 , Александр Мясников
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