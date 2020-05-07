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В России выявлен 11231 случай заражения коронавирусом 

Стелла Шмель 17 часов назад
В Москве выявлено рекордное число заражений
Фото: depositphotos.com
В России за последние сутки выявлен 11231 случай заражения новым коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает Оперштаб.
Известно, что 48,7% не имели никаких клинических признаков заболевания.
88 человек скончались, полностью выздоровели 2476.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
  • Москва — 6703
  • Московская область — 842
  • Нижегородская область — 312
  • Санкт-Петербург — 306
  • Республика Дагестан — 105
  • Республика Татарстан — 105
  • Краснодарский край — 99
  • Ямало-Ненецкий АО — 93
  • Республика Северная Осетия — 89
  • Рязанская область — 86
  • Тульская область — 85
  • Кабардино-Балкарская Республика — 83
  • Республика Башкортостан — 83
  • Ростовская область — 80
  • Калужская область — 79
  • Владимирская область — 78
  • Свердловская область — 76
  • Брянская область — 75
  • Тамбовская область — 75
  • Курская область — 68
  • Самарская область — 67
  • Новосибирская область — 67
  • Волгоградская область — 64
  • Ленинградская область — 63
  • Ивановская область — 58
  • Чувашская Республика — 58
  • Республика Коми — 56
  • Смоленская область — 55
  • Ярославская область — 55
  • Орловская область — 52
  • Республика Ингушетия — 49
  • Республика Бурятия — 49
  • Липецкая область — 47
  • Приморский край — 43
  • Хабаровский край — 43
  • Республика Мордовия — 41
  • Саратовская область — 41
  • Республика Саха (Якутия) — 37
  • Мурманская область — 35
  • Белгородская область — 34
  • Воронежская область — 34
  • Пензенская область — 34
  • Ульяновская область — 32
  • Республика Крым — 32
  • Республика Марий Эл — 31
  • Оренбургская область — 31
  • Чеченская Республика — 29
  • Республика Калмыкия — 28
  • Челябинская область — 27
  • Пермский край — 26
  • Архангельская область — 25
  • Астраханская область — 25
  • Кировская область — 25
  • Тюменская область — 25
  • Ставропольский край — 23
  • Красноярский край — 23
  • Новгородская область — 21
  • Костромская область — 18
  • Кемеровская область — 18
  • Псковская область — 17
  • Алтайский край — 17
  • Тверская область — 16
  • Калининградская область — 16
  • Забайкальский край — 16
  • Ханты-Мансийский АО — 14
  • Республика Хакасия — 12
  • Омская область — 11
  • Республика Карелия — 9
  • Карачаево-Черкесская Республика — 6
  • Иркутская область — 6
  • Амурская область — 6
  • Еврейская АО — 6
  • г. Севастополь — 6
  • Вологодская область — 5
  • Курганская область — 5
  • Республика Адыгея — 4
  • Республика Тыва — 4
  • Республика Алтай — 2
  • Томская область — 2
  • Камчатский край — 2
  • Магаданская область — 2
  • Сахалинская область — 2
  • Ненецкий автономный округ — 1
  • Чукотский АО — 1
На сегодняшний день среди россиян выявлено 177160 случаев коронавируса. Всего умерло 1625 человек, полностью выздоровели 23803 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что высокую скорость распространения коронавируса объяснили.
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