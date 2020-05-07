В Москве выявлено рекордное число заражений

Все новости на карте

В России за последние сутки выявлен 11231 случай заражения новым коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает Оперштаб.

Известно, что 48,7% не имели никаких клинических признаков заболевания.

88 человек скончались, полностью выздоровели 2476.

Москва — 6703

Московская область — 842

Нижегородская область — 312

Санкт-Петербург — 306

Республика Дагестан — 105

Республика Татарстан — 105

Краснодарский край — 99

Ямало-Ненецкий АО — 93

Республика Северная Осетия — 89

Рязанская область — 86

Тульская область — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Республика Башкортостан — 83

Ростовская область — 80

Калужская область — 79

Владимирская область — 78

Свердловская область — 76

Брянская область — 75

Тамбовская область — 75

Курская область — 68

Самарская область — 67

Новосибирская область — 67

Волгоградская область — 64

Ленинградская область — 63

Ивановская область — 58

Чувашская Республика — 58

Республика Коми — 56

Смоленская область — 55

Ярославская область — 55

Орловская область — 52

Республика Ингушетия — 49

Республика Бурятия — 49

Липецкая область — 47

Приморский край — 43

Хабаровский край — 43

Республика Мордовия — 41

Саратовская область — 41

Республика Саха (Якутия) — 37

Мурманская область — 35

Белгородская область — 34

Воронежская область — 34

Пензенская область — 34

Ульяновская область — 32

Республика Крым — 32

Республика Марий Эл — 31

Оренбургская область — 31

Чеченская Республика — 29

Республика Калмыкия — 28

Челябинская область — 27

Пермский край — 26

Архангельская область — 25

Астраханская область — 25

Кировская область — 25

Тюменская область — 25

Ставропольский край — 23

Красноярский край — 23

Новгородская область — 21

Костромская область — 18

Кемеровская область — 18

Псковская область — 17

Алтайский край — 17

Тверская область — 16

Калининградская область — 16

Забайкальский край — 16

Ханты-Мансийский АО — 14

Республика Хакасия — 12

Омская область — 11

Республика Карелия — 9

Карачаево-Черкесская Республика — 6

Иркутская область — 6

Амурская область — 6

Еврейская АО — 6

г. Севастополь — 6

Вологодская область — 5

Курганская область — 5

Республика Адыгея — 4

Республика Тыва — 4

Республика Алтай — 2

Томская область — 2

Камчатский край — 2

Магаданская область — 2

Сахалинская область — 2

Ненецкий автономный округ — 1

Чукотский АО — 1 По регионам статистика распределилась следующим образом:

На сегодняшний день среди россиян выявлено 177160 случаев коронавируса. Всего умерло 1625 человек, полностью выздоровели 23803 человека.