В Москве выявлено рекордное число заражений

В России за последние сутки выявлен 11231 случай заражения новым коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает Оперштаб.
Известно, что 48,7% не имели никаких клинических признаков заболевания.
88 человек скончались, полностью выздоровели 2476.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
- Москва — 6703
- Московская область — 842
- Нижегородская область — 312
- Санкт-Петербург — 306
- Республика Дагестан — 105
- Республика Татарстан — 105
- Краснодарский край — 99
- Ямало-Ненецкий АО — 93
- Республика Северная Осетия — 89
- Рязанская область — 86
- Тульская область — 85
- Кабардино-Балкарская Республика — 83
- Республика Башкортостан — 83
- Ростовская область — 80
- Калужская область — 79
- Владимирская область — 78
- Свердловская область — 76
- Брянская область — 75
- Тамбовская область — 75
- Курская область — 68
- Самарская область — 67
- Новосибирская область — 67
- Волгоградская область — 64
- Ленинградская область — 63
- Ивановская область — 58
- Чувашская Республика — 58
- Республика Коми — 56
- Смоленская область — 55
- Ярославская область — 55
- Орловская область — 52
- Республика Ингушетия — 49
- Республика Бурятия — 49
- Липецкая область — 47
- Приморский край — 43
- Хабаровский край — 43
- Республика Мордовия — 41
- Саратовская область — 41
- Республика Саха (Якутия) — 37
- Мурманская область — 35
- Белгородская область — 34
- Воронежская область — 34
- Пензенская область — 34
- Ульяновская область — 32
- Республика Крым — 32
- Республика Марий Эл — 31
- Оренбургская область — 31
- Чеченская Республика — 29
- Республика Калмыкия — 28
- Челябинская область — 27
- Пермский край — 26
- Архангельская область — 25
- Астраханская область — 25
- Кировская область — 25
- Тюменская область — 25
- Ставропольский край — 23
- Красноярский край — 23
- Новгородская область — 21
- Костромская область — 18
- Кемеровская область — 18
- Псковская область — 17
- Алтайский край — 17
- Тверская область — 16
- Калининградская область — 16
- Забайкальский край — 16
- Ханты-Мансийский АО — 14
- Республика Хакасия — 12
- Омская область — 11
- Республика Карелия — 9
- Карачаево-Черкесская Республика — 6
- Иркутская область — 6
- Амурская область — 6
- Еврейская АО — 6
- г. Севастополь — 6
- Вологодская область — 5
- Курганская область — 5
- Республика Адыгея — 4
- Республика Тыва — 4
- Республика Алтай — 2
- Томская область — 2
- Камчатский край — 2
- Магаданская область — 2
- Сахалинская область — 2
- Ненецкий автономный округ — 1
- Чукотский АО — 1
На сегодняшний день среди россиян выявлено 177160 случаев коронавируса. Всего умерло 1625 человек, полностью выздоровели 23803 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что высокую скорость распространения коронавируса объяснили.