Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Высокую скорость распространения коронавируса объяснили 

Стелла Шмель 18 часов назад
Стали известны причины высокой степени заразности коронавируса нового типа.
Как выяснили ученые из Корнеллского университета США, SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии в мире, сочетает в себе геномы коронавирусов других штаммов. Подробно об этом исследовании указано в статье научного журнала Journal of Molecular Biology.
Специалисты установили, что на 96% новый коронавирус состоит из генома вируса атипичной пневмонии SARS-CoV-1. Кроме того, новый коронавирус обладает также и чертами доброкачественного коронавируса HCoV-HKU1.
Первый вирус обладает высокой летальностью. Второй же почти безвреден, но обладает высокой скоростью распространения.
Также ученые отметили, что новый коронавирус может быть опасен не только для людей, но и для кошек, норок, хорьков и приматов, так как у этих животных рецепторы клеток схожи с человеческими.
Ранее "Рамблер" писал, что доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой.
Комментарии 9
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные меры борьбы с коронавирусом
Названы главные меры борьбы с коронавирусом
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Названы главные ошибки при ношении маски
Названы главные ошибки при ношении маски
Названы виды кожных высыпаний при коронавирусе
Названы виды кожных высыпаний при коронавирусе
Назван симптом ранней стадии коронавируса
Назван симптом ранней стадии коронавируса
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
00:39
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Коронавирус Болезни и лекарства
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
06:14
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение