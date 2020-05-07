Стали известны причины высокой степени заразности коронавируса нового типа.
Как выяснили ученые из Корнеллского университета США, SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии в мире, сочетает в себе геномы коронавирусов других штаммов. Подробно об этом исследовании указано в статье научного журнала Journal of Molecular Biology.
Специалисты установили, что на 96% новый коронавирус состоит из генома вируса атипичной пневмонии SARS-CoV-1. Кроме того, новый коронавирус обладает также и чертами доброкачественного коронавируса HCoV-HKU1.
Первый вирус обладает высокой летальностью. Второй же почти безвреден, но обладает высокой скоростью распространения.
Также ученые отметили, что новый коронавирус может быть опасен не только для людей, но и для кошек, норок, хорьков и приматов, так как у этих животных рецепторы клеток схожи с человеческими.
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