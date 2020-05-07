Стали известны причины высокой степени заразности коронавируса нового типа.

Как выяснили ученые из Корнеллского университета США, SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии в мире, сочетает в себе геномы коронавирусов других штаммов. Подробно об этом исследовании указано в статье научного журнала Journal of Molecular Biology.

Специалисты установили, что на 96% новый коронавирус состоит из генома вируса атипичной пневмонии SARS-CoV-1. Кроме того, новый коронавирус обладает также и чертами доброкачественного коронавируса HCoV-HKU1.

Первый вирус обладает высокой летальностью. Второй же почти безвреден, но обладает высокой скоростью распространения.

Также ученые отметили, что новый коронавирус может быть опасен не только для людей, но и для кошек, норок, хорьков и приматов, так как у этих животных рецепторы клеток схожи с человеческими.